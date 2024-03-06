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الأربعاء 6 آذار 2024 ساعة 21:13

قائد قوة القدس يكشف الانجاز الوحيد لكيان الاحتلال في غزة

قائد قوة القدس يكشف الانجاز الوحيد لكيان الاحتلال في غزة
ولفت قاآني اليوم الاربعاء في اجتماع مجلس خبراء القيادة الى ان كيان الإحتلال يقوم بتضخيم نجاحاته عبر وسائل الاعلام واضاف: هذا في حين لم يحقق سوى انتصار كبير واحد في هذه الحرب، وهو أنه قتل حوالي 40 ألف إنسان، معظمهم من النساء والأطفال، هذا في حين ان الشباب الفلسطيني تمكن من الحفاظ على أرضه وكرامته وجعل إسرائيل عاجزة من خلال مقاومته.

وأكد قائد قوة القدس العميد إسماعيل قاآني أن الدمار الذي لحق بغزة سيعاد بناؤه من جديد، لكن مصداقية الكيان الإسرائيلي وسمعته لن يعاد بناؤهما.

واضاف: بان المعركة الأخيرة في غزة أظهرت أن جبهة المقاومة هي مجموعة مترابطة ولها قدرات كثيرة، رغم ان جبهة المقاومة لم تستخدم كامل قدراتها بعد، والمعركة الأخيرة أثبتت أنه لا يمكن لأحد أن يتجاهل جبهة المقاومة.

واستطرد قائلا: اليوم، اتخذت جبهة المقاومة، وخاصة قوات حماس، حالة هجومية في عملية "طوفان الأقصى"، ارتكازا على إيمانها وعلى ما تملكه من الاسلحة، وتحدت الجيش الإسرائيلي ببطولة.
رقم : 1120785
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