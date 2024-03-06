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الأربعاء 6 آذار 2024 ساعة 21:19

صنعاء: استهدفنا سفينةً أميركية في خليج عدن بعد رفضها التحذير

صنعاء: استهدفنا سفينةً أميركية في خليج عدن بعد رفضها التحذير
وأكّد العميد سريع، أنّ الصواريخ البحرية اليمنية، أصابت السفينة الأميركية بدقة في خليج عدن، ما أدّى إلى نشوب حريق فيها.

كما شدّد على أنّ "عملية الاستهداف، نُفّذت بعد رفض طاقم السفينة الأميركية، الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية".

وقبل بيان سريع، أكّد مالك سفينة "ترو كونفيدانس" الأميركية، أنّ السفينة أصابها صاروخ على بعد 50 ميلاً بحرياً جنوب غربي عدن، وانجرفت مع استمرار الحريق الذي نشب على متنها بعد استهدافها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مالك السفينة المستهدفة جنوب غربي عدن، إنّه فُقد الاتصال بـ20 من أفراد طاقم السفينة و3 حراس مسلحين، فيما نقلت وكالة "أ ف ب" عن مسؤول أميركي، تأكيده مقتل شخصين خلال تعرّض الناقلة لضربة بصاروخ من اليمن.

كذلك، أفاد مسؤول دفاعي أميركي، برؤية دخان متصاعد من ناقلة البضائع "ترو كونفيدنس" التي ترفع علم بربادوس قبالة اليمن ورؤية قارب نجاة قربها.

وقبل ذلك، أفادت شركة "أمبري" للأمن البحري، بأنّ ناقلة بضائع ترفع علم باربادوس، ومملوكة لجهة أميركية، بدأت بالانحراف عن مسارها على بعد 57 ميلاً بحرياً جنوب غربي عدن باليمن، بعد استهدافها.

ه‍ذا وقالت القوات المسلحة اليمنية فی بیان:
بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم
قال تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ قَـٰتِلُوا۟ ٱلَّذِینَ یَلُونَكُم مِّنَ ٱلۡكُفَّارِ وَلۡیَجِدُوا۟ فِیكُمۡ غِلۡظَةࣰۚ وَٱعۡلَمُوۤا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِینَ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا.

نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةَ استهدافٍ لسفينةِ ( TRUE CONFIDENCE ) الأمريكيةِ في خليجِ عدن، وذلك بعددٍ منَ الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً بفضلِ الله، ما أدى إلى نشوبِ الحريقِ فيها.

وقدْ جاءتْ عمليةُ الاستهدافِ بعدَ رفضِ طاقمِ السفينةِ الرسائلَ التحذيريةَ من القواتِ البحريةِ اليمنية.

وعليه، تجددُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ تنبيهَها إلى كافةِ السُّفُنِ بالتجاوبِ مع نداءاتِ القواتِ البحريةِ اليمنيةِ، وعلى كافةِ طواقمِ السُّفُنِ المستهدفةِ سرعةَ مغادرتِها بعدَ الإصابةِ الأولى.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في تنفيذِ واجباتِها الدينيةِ والأخلاقيةِ والإنسانيةِ في دعمِ وإسنادِ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ وأنَّ عملياتِها في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ لن تتوقفَ إلا عندَ توقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.
 
رقم : 1120790
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