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الأربعاء 6 آذار 2024 ساعة 21:25

المقداد يبحث مع وزراء خارجية مصر ولبنان والإمارات وتونس العلاقات على هامش اجتماعات مجلس الجامعة العربية

المقداد يبحث مع وزراء خارجية مصر ولبنان والإمارات وتونس العلاقات على هامش اجتماعات مجلس الجامعة العربية
وجرت النقاشات في أجواء إيجابية، وكانت وجهات النظر متفقة حيال مختلف القضايا التي تم بحثها، ولا سيما التأكيد على موقف موحد لدعم نضال الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة التي تشنها “إسرائيل” في غزة والضفة الغربية، وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على أرضهم وعاصمتها القدس، وفي العودة إلى أرضهم وبيوتهم.

حضر اللقاءات من الجانب السوري حبيب عباس معاون وزير الخارجية والمغتربين، والسفير حسام الدين آلا مندوب سورية الدائم لدى جامعة الدول العربية، ووسام عجيب من إدارة الدعم التنفيذي، وباسل سكوتي من السفارة السورية في القاهرة، إضافة إلى مساعدي وزراء خارجية مصر ولبنان والإمارات وتونس.
رقم : 1120793
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