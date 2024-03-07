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الخميس 7 آذار 2024 ساعة 08:41

الولايات المتحدة تقدم لمجلس الأمن مشروعا جديدا للقرار حول قطاع غزة

الولايات المتحدة تقدم لمجلس الأمن مشروعا جديدا للقرار حول قطاع غزة
وأوضحت توماس غرينفيلد للصحفيين، يوم الأربعاء: "وزعنا مشروعا جديدا للقرار، يدعم بشكل مطلق الجهود الدبلوماسية لإعلان هدنة لمدة 6 أسابيع مع إطلاق سراح جميع الرهائن".

وأضافت أن الوثيقة تهدف إلى "دعم المفاوضات الجارية على الأرض".

ويأتي ذلك على خلفية استمرار المفاوضات في القاهرة بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين بين الاحتلال وحركة حماس"

وسبق للولايات المتحدة أن استخدمت حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد جميع مشاريع القرار التي كانت تنص على وقف دائم وفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
مصدر : وكالات
رقم : 1120867
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