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الخميس 7 آذار 2024 ساعة 08:57

كنعاني: الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ وابدي من ارض ايران

كنعاني: الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ وابدي من ارض ايران
وردا على البيان الختامي الصادر في ختام زيارة أمير الكويت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الجزر الإيرانية الثلاث والمطالبة بملكية حقل آرش، رفض كنعاني بعض البنود التدخلية في هذا البيان، وقال: مثلما تم التأكيد عليه مراراً وتكراراً، فإن الجزر الثلاث أبو موسي وتنب الكبرى وتنب الصغرى هي جزء أصيل وأبدي من تراب إيران، وذكرها في هذا البيان أو البيانات المتكررة في اجتماعات أخرى يفتقد لاي قيمة سياسية وقانونية ويعتبر تدخلا في شؤون إيران الداخلية.

وأضاف: الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تعتبر سلامة أراضيها قابلة للتفاوض ابدا.

وحول تكرار مطالبة الكويت بحقل آرش في هذا البيان، قال كنعاني: لقد قلنا مرات عديدة أن طرح الادعاءات احادية الجانب في مثل هذه البيانات لا ينشئ أي حقوق للمدعي.

وبالإشارة إلى المحادثات والمشاورات السابقة بين إيران والكويت، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن المفاوضات الفنية والقانونية الثنائية هي الطريقة الأفضل والأنسب للتعامل مع هذه القضية.

وأضاف: استناداً إلى الحقوق التاريخية وسجلات مفاوضاتها الثنائية مع الحكومة الكويتية، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لمواصلة المحادثات مع الحكومة الكويتية بشأن إطار يتضمن احترام المصالح المشتركة.

وقال كنعاني: ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتقد أنه فقط من خلال خلق أجواء إيجابية وبناءة واحترام الحقوق والمصالح المشتركة يمكن التوصل إلى اتفاق عادل بشأن حقل آرش (النفطي والغازي في الخليج الفارسي).
مصدر : وكالات
رقم : 1120877
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