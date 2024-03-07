مقتل جندي يرفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 587 عسكريا

وأعلن الجيش مقتل الرقيب ديفيد ساسون (21 عاما)، من وحدة “عيكوتس”، وهي الوحدة المختصة بالكلاب العسكرية، وذلك في معركة وقعت جنوب قطاع غزة.



وحتى اليوم، يكون جيش الاحتلال اعترف بشكل رسمي بمقتل 587 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا منذ السابع من أكتوبر، من بينهم 247 قتيلًا في المعارك البرية داخل غزة.



وأوضح جيش الاحتلال أن 12 جنديا وضابطا أصيبوا بجراح في المعركة ذاتها، خمسة منهم وصفت إصاباتهم بالخطيرة.



وحسب تحقيقات جيش الاحتلال، فإن الجندي القتيل والمصابين الـ12 وقعوا في كمين بالعبوات الناسفة نصبته لهم المقاومة الفلسطينية عند مدخل أحد المباني بمدينة حمد غرب خانيونس.



وأصيب جندي آخر من كتيبة الكوماندوز، بجروح خطيرة، في معركة أخرى وقعت جنوب قطاع غزة.



من جانبه، ذكر مستشفى “سوروكا” في بئر السبع أنه استقبل خلال اليوم الاربعاء 9 جنود مصابين، اثنان منهم جراحهما خطيرة.



أما مستشفى “بيلينسون” فأعلن أنه استقبل 5 جنود جرحى من منطقة القتال في غزة، مبينا أنه يقدم العلاج حاليا لـ 24 جنديا مصابين، جراح 4 منهم خطيرة.