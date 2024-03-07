الصفحة الرئيسية
0
الخميس 7 آذار 2024 ساعة 09:05

واشنطن بوست: أمريكا وافقت على أكثر من 100 صفقة سلاح لـ‘‘إسرائيل‘‘

واشنطن بوست: أمريكا وافقت على أكثر من 100 صفقة سلاح لـ‘‘إسرائيل‘‘
وكتبت الصحيفة الأميركية أن المبيعات تضمنت آلاف الذخائر الموجهة، والقذائف الخارقة للتحصينات، وغيرها من المساعدات الفتاكة.

كما لفتت الصحيفة إلى أنه لم يتم الإعلان عن سوى اثنتين فقط من المبيعات العسكرية لكيان الإحتلال الاسرائيلي منذ بداية العدوان على غزة.

ونقلت واشنطن بوست عن مسؤولين ومشرعين أميركيين قولهم إنه تمت معالجة عمليات بيع ونقل الأسلحة بأوامر تنفيذية من قبل الإدارة الأميركية دون نقاش عام.

وأضاف هؤلاء أن إدارة الرئيس جو بايدن وافقت على مبيعات صغيرة مجزأة ضمن السقف المالي المسموح الذي لا يشترط موافقة الكونغرس.

كما ذكرت الصحيفة أيضا أن مسؤولين في الإدارة الأميركية قدموا إفادة سرية لأعضاء في الكونغرس مؤخرا حول مبيعات سلاح غير معلنة لكيان الإحتلال.
مصدر : وكالات
رقم : 1120881
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الزيارة الثالثة للمبعوث الأمريكي إلى لبنان بعد حرب غزة...ماذا يريد هوكشتاين في بيروت؟
الزيارة الثالثة للمبعوث الأمريكي إلى لبنان بعد حرب غزة...ماذا يريد هوكشتاين في بيروت؟
وقف إطلاق النار في غزة.. لماذ تمنع تل أبيب ذلك؟
وقف إطلاق النار في غزة.. لماذ تمنع تل أبيب ذلك؟
7 آذار 2024
المطلب الفلسطيني وآفاق مفاوضات باريس في ظل حرب غزة
المطلب الفلسطيني وآفاق مفاوضات باريس في ظل حرب غزة
7 آذار 2024
رئيسي: ما يجري اليوم في غزة يشكل فضيحة مدوية للغرب
رئيسي: ما يجري اليوم في غزة يشكل فضيحة مدوية للغرب
6 آذار 2024
إنذار السنوار النهائي في رسالته... نتنياهو على حافة كش ملك
إنذار السنوار النهائي في رسالته... نتنياهو على حافة كش ملك
6 آذار 2024
هل يتآكل الدعم الدولي لكيان الاحتلال ويستجيب المجتمع الدولي لفرض عقوبات على الكيان الغاصب
هل يتآكل الدعم الدولي لكيان الاحتلال ويستجيب المجتمع الدولي لفرض عقوبات على الكيان الغاصب
6 آذار 2024
قتل أطفال غزة جوعاً.. يعيد للأذهان الجرائم ضد الأطفال في الهولوكوست
قتل أطفال غزة جوعاً.. يعيد للأذهان الجرائم ضد الأطفال في الهولوكوست
6 آذار 2024
عذراً أهل غزة..العالم يأسف لجريمة قتلكم في صف انتظار الطحين
عذراً أهل غزة..العالم يأسف لجريمة قتلكم في صف انتظار الطحين
6 آذار 2024
بسبب تعنت أثيوبيا... مصر توقف مشاركتها بمفاوضات سد النهضة
بسبب تعنت أثيوبيا... مصر توقف مشاركتها بمفاوضات سد النهضة
6 آذار 2024
استقبال غزة المختلف لشهر رمضان المبارك
استقبال غزة المختلف لشهر رمضان المبارك
6 آذار 2024
رمضان الكريم على الأبواب.. من حق غزة أن تفرح
رمضان الكريم على الأبواب.. من حق غزة أن تفرح
6 آذار 2024
قائد الثورة الاسلامية: مشاركة الشعب في الانتخابات كانت جهاداً
قائد الثورة الاسلامية: مشاركة الشعب في الانتخابات كانت جهاداً
5 آذار 2024
زيارة غانتس لأمريكا وعلاقتها بوقف الحرب ومستقبل نتنياهو
زيارة غانتس لأمريكا وعلاقتها بوقف الحرب ومستقبل نتنياهو
5 آذار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الزيارة الثالثة للمبعوث الأمريكي إلى لبنان بعد حرب غزة...ماذا يريد هوكشتاين في بيروت؟
وقف إطلاق النار في غزة.. لماذ تمنع تل أبيب ذلك؟
المطلب الفلسطيني وآفاق مفاوضات باريس في ظل حرب غزة
إنذار السنوار النهائي في رسالته... نتنياهو على حافة كش ملك