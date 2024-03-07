الدفاعات الجوية الروسية تعترض وتدمر 6 طائرات مسيرة أوكرانية

وأضافت الوزارة: “إن الجيش الروسي أحبط الليلة الماضية محاولات القوات المسلحة الأوكرانية تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات بدون طيار ضد أهداف على الأراضي الروسية”.



وتتبع كييف أساليب إرهابية في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ “الهجوم المضاد”، كما تحاول بشكل شبه يومي مهاجمة أهداف في المناطق الحدودية والوسطى من روسيا بواسطة طائرات بدون طيار، وبدورها تنجح منظومات الدفاع الجوي الروسية في اعتراض هذه الطائرات المهاجمة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، وتم جراء ذلك فرض المستوى البرتقالي للتأهب ضد الإرهاب في العديد من المناطق.



