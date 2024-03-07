الصين: العدوان ‘‘الإسرائيلي‘‘ على غزة مأساة للبشرية

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وانغ قوله في مؤتمر صحفي على هامش الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ 14 لنواب الشعب الصيني: “إنها مأساة للبشرية ووصمة عار على جبين الحضارة.. حيث نشهد في القرن الحادي والعشرين مثل هذه الكارثة الإنسانية التي لا يمكن وقفها”.



وتابع: إن “الكارثة في غزة ذكرت العالم مرة أخرى بحقيقة أنه لم يعد بالإمكان تجاهل أن الأراضي الفلسطينية محتلة منذ فترة طويلة”، معرباً عن دعم بلاده للعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.



وأوضح وانغ “أن رغبة الشعب الفلسطيني التي طال انتظارها في إقامة دولة مستقلة لم يعد من الممكن تفاديها، كما أن الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يستمر لأجيال دون تصحيحه”.



ولفت إلى أنه وفي ظل البيئة الدولية المعقدة والمتقلبة، وفيما يواجه المجتمع البشري تحديات متعددة ستظل الصين قوة للسلام والاستقرار والتقدم في العالم، وستقف بحزم وقوة على الجانب الصحيح من التاريخ، وعلى جانب تقدم البشرية.



ولفت وانغ إلى أنه مع تكريس الصين نفسها للسلام والتنمية والتعاون والمنفعة المتبادلة فإنها ستواصل بذل جهود حثيثة لحماية السلام والتنمية في العالم في الوقت الذي تمضي فيه قدما على درب تنميتها الذاتية، وستقدم مساهمات أكبر للسلام والتنمية العالميين من خلال تنميتها الذاتية.



إلى ذلك اعتبر وزير الخارجية الصيني أن بلاده وروسيا وضعتا نموذجاً جديداً للعلاقات بين القوى الكبرى يختلف تماماً عن حقبة الحرب الباردة القديمة، مضيفاً: إن العلاقات الثنائية تقوم على أساس عدم الانحياز وعدم المواجهة وعدم الاستهداف لأطراف ثالثة.



وحول العلاقة مع الولايات المتحدة أكد وانغ أن الأخيرة تحاول دائماً إلقاء اللوم على الصين تحت أي ذريعة، مضيفاً: “إن الأساليب المستخدمة لقمع الصين يتم تجديدها باستمرار، وقائمة العقوبات الأحادية يتم توسيعها بشكل متواصل.. والرغبة الأمريكية في تكديس اللوم تحت أي ذريعة وصلت إلى مستوى غير معقول”.



وتابع: إن موقف الاتحاد الأوروبي أيضاً من الصين “ليس واقعياً أو قابلاً للتنفيذ”، مع تصاعد التوتر بين العملاقين الاقتصاديين بشأن التجارة والتكنولوجيا وقضايا أخرى.



وفي إشارة إلى تحديد الاتحاد الأوروبي لبكين على أنها شريك ومنافس وخصم مؤسسي اعتبر وانغ أن “هذا الوضع الثلاثي ليس واقعياً أو قابلاً للتنفيذ، وقد تسبب في الواقع بتدخلات وعراقيل غير ضرورية أمام تطوير العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي”.



وأشار إلى أن بلاده ستتبنى على أساس تجريبي سياسة الإعفاء من التأشيرة لكل من سويسرا وأيرلندا وهنغاريا والنمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ، وذلك اعتباراً من الـ 14 من الشهر الجاري، مضيفاً: “نأمل أن تقدم المزيد من الدول أيضاً تسهيلات الحصول على التأشيرة للمواطنين الصينيين والعمل معنا لبناء شبكات المسار السريع للسفر عبر الحدود وتشجيع الاستئناف السريع لرحلات الركاب الجوية الدولية”.