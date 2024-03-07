لبنان.. المقاومة الإسلامية تنشر مشاهد استهداف آلية لـ‘‘جيش‘‘ الاحتلال بصاروخ خاص

نشرت المقاومة الإسلامية في لبنان مشاهد توثّق استهدافها آلية تابعة لـ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في موقع بركة ريشا عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.



وأظهرت اللقطات التي بثّها الإعلام الحربي، رصد الهدف المحدّد بكاميرا الصاروخ، تبع ذلك لحظة الإطلاق، ثمّ فترة تحليق الصاروخ في اتجاه الهدف، ليبيّن المقطع المصوّر لحظة انفجار الصاروخ بالآلية الإسرائيلية.



ونفذت المقاومة، خلال الساعات الماضية، 4 عمليات دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في غزة وإسناداً لمقاومته، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.



وأعلنت تنفيذ هجوم جوي باستخدام مسيّرة ‏انقضاضية أصابت هدفها بدقّة في موقع المطلّة الإسرائيلي، وبالأسلحة الصاروخية التي حقّقت إصابات بشكل مباشر استهدفت المقاومة موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلّة، وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلّة.



وأكدت المقاومة استهداف مجاهديها مبنى في مستوطنة "أفيفيم"، وذلك بالأسلحة المناسبة، مشيرةً إلى تحقيق إصابة مباشرة في المبنى التابع للاحتلال.



وفي ظل تواصل عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان في اتجاه أهداف الاحتلال شمالي فلسطين المحتلة، قال المعلق العسكري في "القناة 12" الإسرائيلية، نير دفوري، إنّ "حزب الله يتحدّى القبة الحديدية"، في تعليقه على استهداف المقاومة لمستوطنة "كريات شمونة" برشقة من 30 صاروخ.



ولفت ديفوري، إلى أنّ حزب الله يتعمّد إطلاق صليات كبيرة من الصواريخ، ليتجاوز أكبر عددٍ منها القبة الحديدية، موضحاً أنه في هذه الحالة، يصبح من الصعب على القبّة التقاط واعتراض الصواريخ.



وأشار المعلّق العسكري في القناة الإسرائيلية إلى أن حزب الله يحاول أيضاً "تحديد مكان بطاريات القبة الحديدية واستهدافها، ما قد يؤدي إلى أضرار تصعّب على سلاح الجو والدفاع الجوي مواصلة اعتراض الصواريخ، وبهذا لا يسمح بعودة الإسرائيليين إلى الشمال".