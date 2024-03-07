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الخميس 7 آذار 2024 ساعة 09:39

تعويل أميركي – بريطاني على ‘‘روبي مار‘‘ لوقف العمليات اليمنية

تعويل أميركي – بريطاني على ‘‘روبي مار‘‘ لوقف العمليات اليمنية
وأصدرت السفارتان في اليمن بيانات منفصلة تكشف عن تعويل كبير على حطام السفينة البريطانية "روبي مار" في تحجيم العمليات اليمنية.

وقالت السفارة الأميركية في بيان لها إن حطام السفينة سيشكل خطرا على البيئة وسلامة الملاحة، و يجب أن يوقف الهجمات، في حين اعتبرت البريطانية في أول تعليق لها غرق السفينة بمثابة نتيجة للهجمات اليمنية مطالبة بوقفها فورا.

وتشير هذه التصريحات من حيث التوقيت إلى تعويل الحليفتين على ورقة السفينة التي غرقت قبل أيام عقب استهدافها من قبل القوات المسلحة اليمنية، خصوصا وأن هذه التصريحات تأتي مع فشل الضغط العسكري والدبلوماسي لكسر قرار اليمن حصار الكيان الصهيوني.

وأكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، في بيان أمس الأربعاء، أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم. وأكد سريع أن عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحرين الأحمر والعربي لن تتوقف إلا عند توقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
مصدر : وكالات
رقم : 1120891
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