الخارجية الروسية: ظهور أسلحة نووية أمريكية في دول شمال أوروبا يضر بأمنها

ونقل مصدر صحفي عن زاخاروفا قولها في مؤتمر صحفي: “إذا ظهرت الأسلحة النووية الأمريكية في شمال أوروبا فإن أمن الدول التي تتلقى هذه الأسلحة لن يتعزز بل سيعاني بشكل واضح”، مشيراً إلى أن “الدول الأخرى في القارة ستضطر إلى أخذ ذلك في عين الاعتبار”.



وأضافت: إنه “لا يحتاج المرء إلى أن يكون خبيراً إستراتيجياً عسكرياً ليدرك أن مثل هذه المنشآت ستمثل مصدر تهديد مباشر، وبطبيعة الحال سيتم إدراجها حتما في قائمة الأهداف المشروعة التي يحددها سيناريو الصدام العسكري المباشر بين روسيا وحلف الناتو”.



وأعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي في وقت سابق خلال قمة المجلس الأوروبي بأن بلاده ترغب في نشر أسلحة نووية أمريكية كرد على نية روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.