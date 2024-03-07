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الخميس 7 آذار 2024 ساعة 10:24

بيسكوف: ايران مثال بارز للتطور في ظل العقوبات

بيسكوف: ايران مثال بارز للتطور في ظل العقوبات
وفي كلمته خلال الماراثون التعليمي "المعرفة أولا" في إطار "مهرجان الشباب العالمي" في سوتشي الروسية يوم الاربعاء ، أكد بيسكوف أن روسيا تتطور بنجاح رغم العقوبات الغربية التي قد تجلب بعض المشكلات إلا أنها لم تنجح، وستواصل روسيا تحويلها إلى مكاسب.

وقال: "قد تجلب العقوبات بعض المشكلات، إلا أنها لا تعمل. وآمل أن نستمر في تحويل هذه العقوبات بشكل فعال إلى مكاسب لنا".

وأشار بيسكوف إلى أن بين المكاسب "الحشد الداخلي لجميع مواردنا وإنتاجنا وتكثيف العمل على ابتكار التقنيات الجديدة، وإدخالها في قطاع الإنتاج، وتعويض قطاعات الاقتصاد التي كانت في حوزة الأجانب"، مؤكدا على أن روسيا "تتطور بنجاح".

وتابع: نرى كيف تتطور إيران تحت ضغط العقوبات منذ عدة عقود. انها تتطور في القطاع الصناعي والمجال الاجتماعي وفي مختلف المجالات الاخرى.

وتابع المساعد الصحفي للرئيس الروسي بوتين: لقد زرت طهران عدة مرات مؤخرًا؛ إيران تتطور، على الرغم من أنها تعيش تحت العقوبات منذ عقود.

تصريحات بيسكوف هذه جاءت بينما تواجه روسيا عقوبات غربية غير مسبوقة بعد بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا.
مصدر : وكالات
رقم : 1120902
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