قوات الاحتلال تعتقل 32 فلسطينياً في الضفة الغربية

وذكرت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال اقتحمت حي الطيرة بمدينة رام الله وقرية عابود غربها ومخيم الجلزون شمالها، وقرى الجبعة وبيت تعمر وتقوع وبيت فخار في بيت لحم، ومدينة نابلس، وعدة أحياء في مدينة طوباس وبلدة طمون جنوبها، وبلدة الزبابدة في جنين، حيث داهمت المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واعتدت على الفلسطينيين ثم اعتقلت 32 بينهم 4 نساء وأب ونجله.



كما عززت قوات الاحتلال حواجزها وتواجدها العسكري في الأغوار الشمالية، ما أعاق حركة المرور بالمنطقة.



وكان فتى استشهد أمس متأثراً بجروحه التي أُصيب بها جراء اعتداء قوات الاحتلال على قرية بورين جنوب نابلس الأسبوع الماضي، فيما أُصيب ستة آخرون واُعتقل 24 خلال اقتحامها مناطق عدة في الضفة الغربية.