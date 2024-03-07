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الخميس 7 آذار 2024 ساعة 12:02

بينهم قادة ألوية وسرايا وفصائل.. الاحتلال يكشف عدد ضباطه القتلى في غزة

بينهم قادة ألوية وسرايا وفصائل.. الاحتلال يكشف عدد ضباطه القتلى في غزة
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأنّ الأرقام التي نشرت صباحاً تظهر أنه منذ 7 تشرين الأول الماضي قُتل في المعارك عشرات القادة في "الجيش" الإسرائيلي.

وجاء في المعطيات التي ذكرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه من بين القتلى قائد لواء عدد 4، ونائب لواء عدد 6، 39 قائد فصيلة، 13 قائد سرية، وضابط عمليات عدد 2.

هذا وأضافت وسائل الإعلام أيضاً أنه من بين القتلى 7 قادة إضافيين من الاحتياط، وفي "الجيش" الإسرائيلي يسعون لسد صفوف القيادة ويقومون بعدة خطوات.

ويوم أمس، قال رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إنّه "على الرغم من ما حققناه في الحرب، فإنّنا دفعنا أثماناً باهظة وخسرنا قادة ومقاتلين".

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، أنّ 650 جندياً من الطاقم القتالي للواء "401" المدرع في "جيش" الاحتلال، أصيبوا منذ بداية الحرب على غزة.

وفي هذا الإطار، تحدّث موقع "واينت" الإسرائيلي عن أعداد الإصابات في "جيش" الاحتلال، منذ 7 تشرين الأوّل الماضي، مؤكّداً أنّ الحرب كلّفت أثماناً جسيمة يصعب تحملها وسط جنود "الجيش" الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ "جيش" الاحتلال يعود خالي الوفاض، بعد 5 أشهر من العملية البرية في قطاع غزة.

ورأى مراسل الشؤون العسكرية في "القناة 13" الإسرائيلية، ألون بن دافيد، أنّه في نهاية الشهر الخامس من الحرب، تبدو "إسرائيل" عالقة في الجنوب، كما في الشمال أيضاً، واصفاً إياها بأنّها "مقامر يصر على وضع كل الرقائق على رقم واحد فقط في لعبة الروليت".

وأضاف بن دافيد أنّ "الجيش الإسرائيلي يستثمر كل موارده -التي لم تُثمر حتى الآن-  في ملاحقة السنوار. ومع ذلك، فإنّ "كومة الرقائق آخذة في التقلص، سواء في الذخيرة أو في استنزاف القوات، وبنحو أساسي في الشرعية الدولية".

وتأتي هذه التعليقات والتصريحات في وقت تواصل المقاومة الفلسطينية عملياتها ضد قوات الاحتلال في غزّة، على الرغم من 5 أشهر من الحصار والتدمير الذي يشنّه الاحتلال. 

كما تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان والعراق، والقوات المسلحة اليمنية، مساندة غزّة ومقاومتها وشعبها، من خلال عمليات مستمرة ضد الاحتلال.
مصدر : وكالات
رقم : 1120918
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