قوة مشتركة من النيجر ومالي وبوركينا فاسو لمكافحة التنظيمات الإرهابية

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس أركان القوات المسلحة النيجرية الجنرال موسى صلاح برمو قوله في بيان صدر بعد اجتماع مع نظيريه من مالي وبوركينا فاسو في نيامي: إن “القوة المشتركة لأعضاء تحالف دول الساحل ستبدأ النشاط في أقرب وقت ممكن للتعامل مع التحديات الأمنية في منطقتنا”.



ولم يتم توضيح الإطار المنظم لهذه القوة، لكن برمو أعرب عن ثقته بأنه من خلال الجهود المشتركة للبلدان الثلاثة، فإنها ستنجح في تهيئة الظروف المناسبة لإرساء الأمن المشترك.



وشدد على أن الجيوش الثلاثة تمكنت من تطوير مفهوم عملياتي… سيجعل من الممكن تحقيق الأهداف في ما يتعلق بالدفاع والأمن في الأراضي الشاسعة للدول الثلاث.