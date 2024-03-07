قائد الثورة يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة

وعقد هذا اللقاء في حسينية الإمام الخميني (رض) بطهران.



وكان مجلس خبراء القيادة، قد عقد امس اجتماعا، انهى به دورته الخامسة، وعبر في بيانه الختامي عن شكره وتقديره لمشاركة الشعب في انتخابات مجلس خبراء القيادة ومجلس الشورى الاسلامي.