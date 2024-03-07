رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية يصف ‘‘طوفان الأقصى‘‘ بأكبر فشل استخباراتي للاحتلال

وأوضح ناريشكين، أن استخبارات الكيان، تعتبر واحدة من أقوى الأجهزة في العالم، لكنها فشلت بشكل مطلق، وبسبب هذا الفشل فلا يزال على مسؤوليها تحمل التبعات.



ولفت المسؤول الروسي إلى أن فشل استخبارات الكيان، يرتبط بمثل هذه العمليات المعقدة التي تحدث حول العالم، مشددا على أن العالم يعيش حالة فوضى، وأجهزة الاستخبارات تغيرت ظروف عملها بشكل كبير نحو الأسوأ خلال السنوات الماضية، وهذا أمر مثير للقلق.



ويتكون استخبارات كيان الاحتلال الصهيوني من ثلاث وكالات استخباراتية، الموساد (المخابرات الخارجية)، وآمان (المخابرات العسكرية)، والشاباك (المسؤول عن الأمن الداخلي).