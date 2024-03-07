بكين : واشنطن تستخدم الفلبين كأداة لزعزعة الاستقرار في بحر الصين

ونقلت مصادر صحفية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ قولها في مؤتمر صحفي رداً على سؤال بشأن تصريحات غير لائقة أدلى بها الجانب الأمريكي بشأن المواجهة التي وقعت في الآونة الأخيرة بين السفن الصينية والفلبينية في بحر الصين الجنوبي: “إن رنآي جياو هي جزء من جزر نانشا التي تتمتع الصين بسيادة لا تقبل الجدل عليها وعلى المياه المجاورة لها”، مشددة على أن هذا أمر ثابت على مدار التاريخ الطويل ويتوافق مع القانون الدولي، ومن ذلك ميثاق الأمم المتحدة.



وأوضحت نينغ أن خفر السواحل الصيني اتخذ إجراءات إنفاذ القانون وفقاً للقوانين المرعية لمواجهة الانتهاك والتحركات الاستفزازية للسفن الفلبينية في جزيرة رنآي جياو، مضيفة: إن الإجراءات الصينية مبررة وقانونية ومهنية ومنضبطة ولا تقبل أي لوم.



وقالت نينغ: “إن وزارة الخارجية الأمريكية التي تتجاهل الحقيقة وتخلط بين الحق والباطل، هاجمت دون أساس الإجراءات المشروعة والقانونية التي اتخذتها الصين لحماية حقوقها”، موضحة أن الولايات المتحدة هددت الصين بشكل تعسفي من خلال اللجوء إلى معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة والفلبين، لتحريض الأخيرة ودعم أعمالها الاستفزازية، والصين من جانبها تعارض ذلك بشدة.



ولفتت نينغ إلى أن ما يسمى “قرار التحكيم” في بحر الصين الجنوبي الذي تعتبره الفلبين وحفنة من الدول معياراً إنما هو قرار يتعارض مع القانون الدولي ومنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهو غير قانوني ولاغٍ وباطل تماماً.