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الخميس 7 آذار 2024 ساعة 13:59

‘‘إسرائيل‘‘ تعيد عشرات الجثث إلى غزة بعد سرقتها من مستشفى ناصر

‘‘إسرائيل‘‘ تعيد عشرات الجثث إلى غزة بعد سرقتها من مستشفى ناصر
وقالت الإذاعة اليوم الخميس: "تمت سرقة الجثث بعد الاشتباه بأن المستشفى يحتجز جثث إسرائيليين، وتم نقل الجثث لإجراء عمليات تشخيص للتعرف عليها، وتمت إعادتها بعد ذلك، من الواضح بشكل قاطع أنهم فلسطينيون".

وكشفت هيئة البث العبرية عدد الجثث التي فحصها جيش الاحتلال وقالت: "الجيش فحص 400 جثة من مستشفى ناصر وتبين أنها لا تعود لأي من الإسرائيليين".

وأفادت مصادر فلسطينية بوصول "47 جثمان من معبر كرم أبوسالم كانت محتجزة لدى جيش الاحتلال، وتعود لمواطنين من غزة، وتم تحويلهم إلى مستشفى النجار في محافظة رفح".

وأعلن جيش الاحتلال في شهر يناير انتشال 21 جثة من مقبرة فلسطينية جنوبي قطاع غزة لفحص حمضها النووي، بذريعة الاشتباه بأن تكون الجثث لمحتجزين صهاينة داخل القطاع.

وفي أواخر ديسمبر 2023، أدان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بأشد العبارات امتهان جيش الاحتلال لحرمة جثامين 80 فلسطينيا وسرقة أعضائهم، مشيرا إلى أن "الجيش سرق الجثامين خلال حربه الجارية وسلمها مشوهة".

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في ذلك الوقت: "نطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تماما في اختطاف جيش الاحتلال لجثامين الشهداء وسرقة أعضائهم الحيوية".
مصدر : وكالات
رقم : 1120953
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