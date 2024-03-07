35 شهيداً وعشرات الجرحى في مجزرة للاحتلال وسط قطاع غزة

وذكرت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال قصفت بالمدفعية منازل الفلسطينيين في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات، والبركة في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 35 فلسطينياً وإصابة العشرات معظمهم نساء وأطفال، فيما لا يزال آخرون في عداد المفقودين تحت الركام.



وفي مدينة غزة استشهد خمسة فلسطينيين جراء قصف الاحتلال دوار النابلسي غرب المدينة، كما تم انتشال شهيد جراء إطلاق قواته النار على الفلسطينيين أثناء انتظارهم المساعدات جنوب شرق المدينة، فيما تستمر زوارق الاحتلال بقصف الشريط الساحلي.



كما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على المنازل في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع، وقصفت مدفعيته بشكل مكثف شرق خان يونس.



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع إلى 30717 شهيداً و72156 جريحاً.