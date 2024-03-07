قائد الثورة : نحن ضد الظلم والعدوان وهذا سر معارضتنا لما يحدث في غزة

وقال قائد الثورة الاسلامية لدى استقباله اليوم الخميس، في حسينية الامام الخميني (ره) رئيس واعضاء مجلس خبراء القيادة ، في معرض توضيحه لمواجهة الجمهورية الإسلامية مع من تواجههم : ان مواجهة الجمهورية الاسلامية لهؤلاء هي مواجهة الظلم، إنها مواجهة الاستكبار، إنها مواجهة العدوان، لا يجب ان يسأل لماذا تعارضون دولة معينة؟، ليس لدينا صراع مع الحكومات او مع الدول، او الشعوب بحد ذاتها، نحن ضد الظلم، نحن ضد الاستكبار، نحن ضد العدوان، نحن ضد الأحداث التي تشهدها غزة اليوم.



وتابع سماحته قائلا : ابناء شعب اصحاب أرض، يتعرضون لمثل هذا الظلم الكبير في بيتهم، في أرضهم؛ تقتل زوجاتهم، أطفالهم، عائلتهم بكل قسوة، وتدمر منازلهم، بنيتهم ​​التحتية وممتلكاتهم بكل عنف، والدول تراقب، ليس فقط لا تعارض ولا تعيق، بل حتى تساعد، أمريكا تساعد، وإنجلترا تساعد، وبعض الدول الأوروبية الأخرى تساعد، هذا هو ما نعنيه ونعارضه .