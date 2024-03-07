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الخميس 7 آذار 2024 ساعة 15:26

فلكي ايراني: الثلاثاء 12 اذار، اول ايام شهر رمضان المبارك

فلكي ايراني: الثلاثاء 12 اذار، اول ايام شهر رمضان المبارك
واوضح ان اختلاف غروب القمر والشمس في طهران بحوالي 9 دقائق فقط وضئيل لدرجة انه لا يمكن في مساء يوم 29 شعبان، رؤية هذا الهلال في ايران إطلاقا.

واستطرد هذا الفلكي الايراني يقول ان طريقة رؤية الهلال في التقويم الهجري هي أننا نقوم في ليلة 29 كل شهر هجري، باللازم لرؤية هلال الشهر، وإن رأينا الهلال، فان الغد، سيكون أول أيام الشهر الهجري اللاحق، وإن لم نره، فان يوم غد سيكون الثلاثين من الشهر الهجري الحالي، ويوم بعد غد، أول أيام الشهر التالي.

وتابع انه نظرا الى الخصائص الفلكية للهلال في يوم 29 شعبان 1445، يمكن القول بثقة قريبة من اليقين أن هذا الهلال غير قابل للرؤية. وهذا اليقين يحصل لدى الفلكيين من خلال مقارنة خصائص هلال هذا الشهر مع خصائص هلال الاشهر المماثلة خلال الأعوام الـ 100 الماضية، وهو تكهن دقيق. رغم انه يجب الاقدام من الناحية الفقهية لرؤية هلال الشهر، والتاكد فعليا من عدم امكانية رؤية الهلال؛ ومن الناحية الفلكية، الحالة جلية وواضحة وان شهر شعبان لهذا العام، سيكون 30 يوما، وعلى الارجح بكثير جدا ان يكون يوم 12 الجاري، اول ايام شهر رمضان المبارك في ايران.
رقم : 1120965
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