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الخميس 7 آذار 2024 ساعة 17:07

السنغال: تحديد موعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 آذار/مارس

السنغال: تحديد موعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 آذار/مارس
وأضاف البيان الصحافي أن سال أعلن خلال اجتماع مجلس الوزراء حل الحكومة التي يترأسها أمادو با وتعيين وزير الداخلية صديقي كابا رئيساً جديداً للوزراء خلفاً له.

وجاء الإعلان الرسمي بعدما قضى المجلس الدستوري، أمس، بأن إجراء الانتخابات الرئاسية بعد تاريخ 2 نيسان/أبريل المقبل مخالف للدستور، مؤكداً أن ولاية الرئيس الحالي لا يمكن أن تتجاوز هذا التاريخ.

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يذكر أن المجلس الدستوري في السنغال رفض، أمس الأربعاء، تأجيل الانتخابات الرئاسية في البلاد إلى 2 حزيران/يونيو المقبل.

وكان قادة المعارضة السنغالية رفضوا مقترحاً بإجراء الانتخابات المؤجلة يوم 2 حزيران/يونيو وتمديد ولاية الرئيس ماكي سال لحين انتخاب خليفة له.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ثيرنو الحسن سال، وهو وزير سابق ومرشح للانتخابات الرئاسية، قوله في منشور في منصة "إكس":  "حتى إذا توصل الحوار إلى إجماع، لا يمكن أن ينقض القانون. إجراء الانتخابات الرئاسية بعد 2 أبريل يخالف الدستور".

وكان سال قد أثار أزمة دستورية في الدولة الواقعة غرب أفريقيا، التي كان يعتقد منذ فترة طويلة أنها واحدة من أكثر الديمقراطيات استقراراً في القارة، عندما أجّل الانتخابات التي كان من المقرر أن تجرى يوم 25 فبراير .

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية سال في الثاني من أبريل المقبل. وفي حين أن الرئيس قال في السابق إنه يعتزم الالتزام بحكم المجلس الدستوري بأن عليه ترك منصبه في هذا التاريخ، من المنتظر أن يرد على مقترح البقاء في السلطة، وقد يتسبب تمديد بقائه في السلطة في تجدد الاحتجاجات في السنغال.
رقم : 1120984
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