المنتخب الايراني للمصارعة الحرة الى تركيا

ويقام كاس "ياشار دوغو" يومي 9 و 10 الجاري بمدينة انطاليا التركية.



ويضم المنتخب الايراني للمصارعة الحرة ثمانية مصارعين بالأوزان من 57 الى 125 كيلوغراما.