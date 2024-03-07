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الخميس 7 آذار 2024 ساعة 17:08
المنتخب الايراني للمصارعة الحرة الى تركيا
ويقام كاس "ياشار دوغو" يومي 9 و 10 الجاري بمدينة انطاليا التركية.
ويضم المنتخب الايراني للمصارعة الحرة ثمانية مصارعين بالأوزان من 57 الى 125 كيلوغراما.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1120986
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