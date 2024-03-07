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الخميس 7 آذار 2024 ساعة 17:14

قاووق: رسائل التهديد مزّقتها صواريخ المقاومة والعدو يخشى الحرب مع لبنان ويحسب لها ألف حساب

قاووق: رسائل التهديد مزّقتها صواريخ المقاومة والعدو يخشى الحرب مع لبنان ويحسب لها ألف حساب
وشدّد، خلال إحياء أسبوع "شهداء بلدة كفرا"، في حي السلّم، على أنّ "استمرار العلاقات الدّبلوماسيّة والاقتصاديّة مع الكيان الصّهيوني، عنوان للخزي والعار للعروبة المزيّفة، الّتي تشجّع العدو على إطالة أمد العدوان"، مؤكّدًا أنّ "استمرار ​المقاومة​ في ​لبنان​ طيلة 150 يومًا باستهداف جنود ومستوطنات ومواقع العدو، تختصر هزيمه العدو وثبات المقاومة".

وركّز قاووق على أنّ "​إسرائيل​ في مأزق استراتيجي، وتستجدي الوساطات لعودة مستوطنيها إلى منازلهم وحماية سفنها في ​البحر الأحمر​"، مبيّنًا أنّ "الوفود والضّغوط الأميركيّة والأوروبيّة تهدف إلى الاستفراد بغزة، وتحقيق مكاسب للعدو على حساب سيادة لبنان وإنجازات المقاومة".

ولفت إلى أنّ "رسائل التّهديد والوعيد مزّقتها صواريخ المقاومة وجعلتها هباءً منثورًا، والعدو يخشى الحرب مع لبنان ويحسب لها ألف حساب".
رقم : 1120991
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