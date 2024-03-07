المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مربض "الزاعورة" ومقراً قيادياً إسرائيلياً

وكذلك، أعلنت المقاومة أنّ ‏مجاهديها استهدفوا مربض "الزاعورة" الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية المناسبة.



وأفاد مصدر في جنوب لبنان بأنّ نيراناً مُباشرة أُطلقت من لبنان باتجاه هدفٍ عسكري إسرائيلي استهدف ثكنة "ليمان" في الجليل الغربي.



وقال إنّ صفّارات الإنذار دوّت 3 مرّات مُتتالية في "روش هنكرا" عند رأس الناقورة (جنوبي لبنان شمالي فلسطين المحتلة).



وتابع أيضاً أنّه جرى إطلاق رشقة صاروخية من لبنان باتجاه هدف إسرائيلي في إصبع الجليل، وأردف الإعلام الإسرائيلي أنّ صفارات الإنذار دوّي في "دان" و"دفنا" في إصبع الجليل.



يأتي ذلك في وقتٍ أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "صلية صواريخ ثقيلة انطلقت من لبنان باتجاه رأس الناقورة"، مردفةً: "تمّ سماع 8 إلى 9 أصوات صادرة ربما عن اعتراض القبة الحديدية لبعض الصورايخ".



بالتزامن مع ذلك، تستمر مدفعيات وطائرات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف القرى والبلدات اللبنانية، ولا سيما الحدودية مع فلسطين المحتلة.



من ناحيته، قال مراسل الميادين في جنوبي لبنان إنّ "مدفعية الاحتلال استهدفت أطراف الناقورة".



وأضاف أنّ "مدفعية الاحتلال تستهدف أيضاً أطراف بلدة الضهيرة"، متابعاً أنّ "المدفعية الإسرائيلية أطلقت عدداً من القذائف على أطراف قرية المجيدية في جنوب لبنان".



وفجر اليوم، نشرت المقاومة الإسلامية في لبنان مشاهد توثّق استهدافها آلية تابعة لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي في موقع "بركة ريشا" الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.



وأظهرت اللقطات التي بثّها الإعلام الحربي رصد الهدف المحدّد بكاميرا الصاروخ، تبع ذلك لحظة الإطلاق، ثمّ فترة تحليق الصاروخ في اتجاه الهدف، ليبيّن المقطع المصوّر لحظة انفجار الصاروخ بالآلية الإسرائيلية.



وفي ظل تواصل عمليات المقاومة في اتجاه أهداف الاحتلال شمالي فلسطين المحتلة، قال المعلق العسكري في "القناة 12" الإسرائيلية، نير دفوري، إنّ "حزب الله يتحدّى القبة الحديدية"، في تعليقه على استهداف المقاومة مستوطنة "كريات شمونة" برشقةٍ من 30 صاروخاً.



ولفت دفوري إلى أنّ حزب الله يتعمّد إطلاق صليات كبيرة من الصواريخ، ليتجاوز أكبر عددٍ منها القبة الحديدية، موضحاً أنه في هذه الحالة، يصبح من الصعب على القبّة التقاط واعتراض الصواريخ.



يُشار إلى إلى أنّ المقاومة الإسلامية في لبنان تواصل عملياتها العسكرية ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسناداً لمقاومته الباسلة، وردّاً منها على الاعتداءات المتكرّرة على القرى والمناطق جنوبي لبنان.