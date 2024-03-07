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الخميس 7 آذار 2024 ساعة 17:39

تعيين أول مستشار إيراني للصحة والسلامة في العراق قريبا

تعيين أول مستشار إيراني للصحة والسلامة في العراق قريبا
وأشار عين اللهي لدى لقائه وكيل وزير الصحة العراقي هاني موسى بدر العقابي إلى التواصل الوثيق بين الشعبين الإيراني والعراق، مشددا على ضرورة تشكيل مجموعة عمل مشتركة في مجال الصحة والسلامة وتوسيع التعاون من خلالها.

وأكد ضرورة توسيع التعاون المشترك في مجال السياحة العلاجية والأدوية والمستلزمات الطبية والصحية معربا عن استعداد طهران لتشارك خبراتها الصحية مع وزارة الصحة العراقية.

وأشار إلى تاسيس فرع دولي لجامعة طهران للعلوم الطبية في مدينة كربلاء المقدسة بعنوان "جامعة السبطين" معربا عن أمله بأن يتحول هذا إلى نموذج يحتذى للبلدان الأخرى.

وأعرب وزير الصحة الإيراني عن جهوزية وزارته للتعاون مع وزارة الصحة العراقية لتنفيذ برنامج مشترك في مجال صحة الأسرة.

أما وكيل وزارة الصحية العراقية هاني موسى بدر العقابين فقد قال إنه تم البدء في بناء بيوت الصحة في العراق من خلال الإفادة من النموذج الإيراني.

وأكد أن الصحة العامة وسلامة الأسرة تعد من الهواجس الرئيسية لوزارة الصحة العراقية "وسنستفيد من الخبرات الإيرانية في هذا الخصوص".

وأشار إلى الاحتذاء حذو إيران في مجال تطوير بيوت الصحة قائلا إن: بناء بيوت الصحة في العراق قد بدأ ولحسن الحظ فإن هذه البيوت تقدم الخدمات الاولية العلاجية للشعب العراقي بصورة جيدة.

وأعلن جهوزية العراق للإنتاج المشترك للأدوية والمعدات الطبية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائلا إن العديد من الأطباء وأبناء الشعب العراقي يعرفون اليوم الأدوية الإيرانية جيدا ويستخدمونها لأغراض العلاج.

وأكد بدر العقابي: إننا وقعنا مذكرات تفاهم مع وزارة الصحة الإيرانية في مجال إنتاج الادوية والسياحة العلاجية وكذلك نقل التكنولوجيا، وسنشهد قريبا تحقيق إنجازات بناءة في هذه المجالات.
رقم : 1120996
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