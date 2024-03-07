أبرز تطورات العدوان الصهيوني على غزة

وفي هذا الصدد أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنّ مجاهديها أوقعوا قوّة إسرائيلية مكوّنة من 20 جندياً في كمينٍ مُحكم، مضيفةً: فجرنا عدداً من العبوات الناسفة المضادة للأفراد بالقوّة الإسرائيلية في مدينة حمد السكنية في خان يونس جنوبي القطاع.



من جهتها أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنّ مجاهديها نفّذوا عدداً من المهام في مناطق الاشتباك في حي الزيتون (أكبر أحياء مدينة غزّة).



وقالت "سرايا القدس" إنّ مجاهديها قصفوا تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في شارع 10 جنوب حي الزيتون بقذائف الهاون.



وكشفت "السرايا" أنّ مجاهديها نفذوا أيضاً كميناً هندسياً برتل من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة جنوب شرق حي الزيتون داخل مدينة غزّة.



وأيضاً، نشرت "سرايا القدس" مشاهدَ من استهداف وتدمير آليات العدو الإسرائيلي في حي الزيتون باستخدام العبوات الناسفة وقذائف من نوع "آر بي جي".



وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة ان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 83 شهيدا و142 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



واعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 30800 شهيد و72298 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



ولفتت ان عدد من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 153 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.



وأمس، استهدفت المقاومة في غزّة، تجمعات لجنود وآليات العدو، بقذائف الهاون في مناطق التوغل في مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.



ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزّة، واستهداف المدنيين في مناطق مُتفرقة من القطاع، الأمر الذي أدّى استشهاد 30800 وإصابة 72298 فلسطينياً منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.



كما تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان والعراق، والقوات المسلحة اليمنية، مساندة غزّة ومقاومتها وشعبها، من خلال عمليات مستمرة ضد الاحتلال.