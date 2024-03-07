سفراء آسيويون يغرسون شتلات في مدينة يزد الإيرانية

وقال محافظ يزد مهران فاطمي إن هذه المراسم تقام في إيران بهدف غرس مليار شجرة في أرجاء البلاد، داعيا السفراء نيابة عن شعوبهم المنادية بالسلام: لغرس شجرة برسم السلام والصداقة وفي ذكرى جميع الذين نحبهم واحتراما للأطفال والنساء من ضحايا الحرب وسفك الدماء لا سيما أطفال غزة.



وأضاف أن هذه المراسم تقام في إيران سنويا على اعتاب فصل الربيع والأسبوع الثالث من آخر شهر إيراني في أرجاء البلاد.



وقد قام سفراء الدول الآسيوية المذكورة باسم بلادهم بغرس شجرة في متنزه "الأمم" بمدية يزد.



وكان اجتماع رابطة حوار التعاون الآسيوي قد بدأ أعماله يوم الأربعاء بمدينة يزد بمشاركة 55 سفيرا من 15 جنسية.



ويشارك في الاجتماع الامين العام لـ ECO وسفراء كل من ترکیا، ترکمانستان، أوزبکستان، طاجکیستان، باکستان، كازاخستان، أندونيسيا، ماليزیا، الفیلیبین، تایلاند وقرقیزيا.



هذا وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي (ECO)، خسرو ناظري، على هامش اجتماع سفراء الدول الأعضاء في المنظمة بمحافظة يزد الإيرانية، عن شكره لأهالي المحافظة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال وقال إن المنظمة تأسست وتعمل بهدف توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي بين مختلف الدول.



و أضاف ناظري في تصريح له أمام الصحافيين أن: محافظة ومدينة يزد تعتبر من أهم المدن في إيران وعضو في منظمة التعاون الاقتصادي، وستساهم بشكل أكبر في تقدم التعاون والتقارب بين المحافظات في إطار المنظمة.