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الخميس 7 آذار 2024 ساعة 20:26

وزارة النفط الإيرانية: 80% من معدات قطاع النفط تنتج محليا

وزارة النفط الإيرانية: 80% من معدات قطاع النفط تنتج محليا
وفي اجتماع لمراجعة خطط تحسين جودة المنتجات النفطية الذي عقد في مدينة آبادان بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران أضاف سالاري: تم اتخاذ تدابير واسعة النطاق في العامين الماضيين لإنتاج المعدات داخل البلاد، وتنفيذ خطط التكرير خارج الحدود الإقليمية وتصدير الخدمات الفنية والهندسية.

وقال نائب وزير النفط الإيراني: في هذا الصدد، تم توطين ما بين ثلاث إلى أربع خبرات فنية في شركات التكرير في مجال إنتاج المحفزات وإنتاج الضواغط وتحسين جودة زيت الوقود.

وتابع: الطاقة الإنتاجية لمصفاة آبادان وصلت إلى 500 ألف برميل يومياً.

وأعلن نائب وزير النفط الإيراني، أنه مع زيادة كمية وجودة المنتجات النفطية، ارتفعت الطاقة الإنتاجية للبنزين في البلاد إلى 129 مليون لتر يومياً.

وقال: تم نقل أكثر من 102 مليار لتر من النفط الخام ومنتجاته إلى مراكز الاستهلاك عبر أنابيب النفط في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري (العام الإيراني بدأ في 21 آذار/مارس 2023)، منها 53 مليار لتر من النفط الخام و49.3 مليار لتر من المنتجات النفطية.

وأضاف سالاري: كما تم إرسال 2 مليار و 517 مليون لتر من الوقود السائل إلى محطات توليد الكهرباء في البلاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وقال نائب وزير النفط الإيراني: إن حركة نقل النفط والمنتجات النفطية في البلاد خلال هذه الفترة (التسعة أشهر الأولى من العام الجاري) ارتفعت بنسبة 4.5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومقارنة مع بداية مهام الحكومة، فقد أظهرت نموا بنسبة 7 في المئة.
رقم : 1121028
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