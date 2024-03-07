أنصار الله تبعث رسالة الى قيادة كتائب القسام...وهذا مضمونها

وقال القيادي في القسام في تصريح متلفز اليوم ان “أنصار الله أبلغتنا أن التصعيد بالبحر الأحمر سببه نية الاحتلال مهاجمة رفح وسياسة التجويع”.



وأضاف المصدر القيادي بالقسام للجزيرة أن “أنصار الله أرسلت لنا رسالة لطلب رأينا بشأن وساطات لإطلاق سراح طاقم سفينة محتجزة لديها”، مؤكداً أن صنعاء أبلغت القسام أن أي قرار يخص السفينة المحتجزة وطاقمها هو حصراً لدى القسام.



وأكد القيادي بالقسام أن “أنصار الله أبلغتنا أنها مستمرة في معركة البحر الأحمر حتى وقف العدوان ورفع حصار غزة”.



وفيما يتعلق بالتنسيق بين القسام وصنعاء وباقي أطراف محور القدس، قال القيادي في كتائب القسام، أن “التواصل والتنسيق بين القسام وجبهات لبنان واليمن والعراق مستمر منذ بدء طوفان الأقصى”.



وأكد القيادي بالقسام أن “جميع الجبهات قررت عدم وقف القتال حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة”.