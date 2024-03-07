جهوزية الشركات الإيرانية لإكمال خط أنابيب الغاز مع باكستان

جاء ذلك لدى لقاء السفير الإيراني، الوزير الأول بولاية السند بجنوب باكستان مراد علي شاه.



وقال أميري مقدم: إن المهم في العلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين إيران وباكتسان هو توسيع التعاون في القطاعات التجارية والاقتصادية والاستثمارات والمجالات الفنية – الهندسية، لذلك فإن وجود الحدود المشتركة وافتتاح الأسواق الحدودية يعد من العوامل المشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار.



ورأى السفير الإيراني أن خط السكك الحديد جابهار يمثل فرصة لباكستان للوصول السهل إلى الأسواق الإيرانية عن طريق النقل السككي والاتصال الإقليمي، وقال إن المسارات السككية والبرية الإيرانية تعد مسارا آمنا واقتصاديا وقريبا لتواجد باكستان في أسواق أوروبا وآسيا الوسطى.



وشدد على أهمية خط نقل الغاز من إيران إلى باكستان وأشار إلى إمكانات وطاقات إيران الهائلة في القطاع الفني – الهندسي ليقول: نظرا إلى القرار الأخير للحكومة الباكستانية بإنشاء خط أنابيب داخل الأراضي الباكستانية فإن الشركات الإيرانية جاهزة للمشاركة مع إسلام آباد للمضي قدما بهذا الخط.



كما أكد استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتصدير الخدمات الفنية – الهندسية لإحياء مجمع صهر الحديد بكراتشي وتشغيله.



أما الوزير الأول بمقاطعة السند الباكستانية مراد علي شاه فقد اعتبر إكمال خط أنابيبب نقل الغاز من إيران إلى بلاده بأنه يخدم مصالح باكستان ويمثل خيارا ملائما للتغلب على أزمة الطاقة فيها.



وقال إن الحكومة الباكستانية عازمة على متابعة هذا المشروع.