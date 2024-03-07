الصفحة الرئيسية
0
الخميس 7 آذار 2024 ساعة 20:47

جهوزية الشركات الإيرانية لإكمال خط أنابيب الغاز مع باكستان

جهوزية الشركات الإيرانية لإكمال خط أنابيب الغاز مع باكستان
جاء ذلك لدى لقاء السفير الإيراني، الوزير الأول بولاية السند بجنوب باكستان مراد علي شاه.

وقال أميري مقدم: إن المهم في العلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين إيران وباكتسان هو توسيع التعاون في القطاعات التجارية والاقتصادية والاستثمارات والمجالات الفنية – الهندسية، لذلك فإن وجود الحدود المشتركة وافتتاح الأسواق الحدودية يعد من العوامل المشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار.

ورأى السفير الإيراني أن خط السكك الحديد جابهار يمثل فرصة لباكستان للوصول السهل إلى الأسواق الإيرانية عن طريق النقل السككي والاتصال الإقليمي، وقال إن المسارات السككية والبرية الإيرانية تعد مسارا آمنا واقتصاديا وقريبا لتواجد باكستان في أسواق أوروبا وآسيا الوسطى.

وشدد على أهمية خط نقل الغاز من إيران إلى باكستان وأشار إلى إمكانات وطاقات إيران الهائلة في القطاع الفني – الهندسي ليقول: نظرا إلى القرار الأخير للحكومة الباكستانية بإنشاء خط أنابيب داخل الأراضي الباكستانية فإن الشركات الإيرانية جاهزة للمشاركة مع إسلام آباد للمضي قدما بهذا الخط.

كما أكد استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتصدير الخدمات الفنية – الهندسية لإحياء مجمع صهر الحديد بكراتشي وتشغيله.

أما الوزير الأول بمقاطعة السند الباكستانية مراد علي شاه فقد اعتبر إكمال خط أنابيبب نقل الغاز من إيران إلى بلاده بأنه يخدم مصالح باكستان ويمثل خيارا ملائما للتغلب على أزمة الطاقة فيها.

وقال إن الحكومة الباكستانية عازمة على متابعة هذا المشروع.
رقم : 1121038
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لماذا رمت واشنطن الكرة بملعب حماس؟
لماذا رمت واشنطن الكرة بملعب حماس؟
قائد الثورة يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة
قائد الثورة يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة
7 آذار 2024
الزيارة الثالثة للمبعوث الأمريكي إلى لبنان بعد حرب غزة...ماذا يريد هوكشتاين في بيروت؟
الزيارة الثالثة للمبعوث الأمريكي إلى لبنان بعد حرب غزة...ماذا يريد هوكشتاين في بيروت؟
7 آذار 2024
وقف إطلاق النار في غزة.. لماذ تمنع تل أبيب ذلك؟
وقف إطلاق النار في غزة.. لماذ تمنع تل أبيب ذلك؟
7 آذار 2024
المطلب الفلسطيني وآفاق مفاوضات باريس في ظل حرب غزة
المطلب الفلسطيني وآفاق مفاوضات باريس في ظل حرب غزة
7 آذار 2024
رئيسي: ما يجري اليوم في غزة يشكل فضيحة مدوية للغرب
رئيسي: ما يجري اليوم في غزة يشكل فضيحة مدوية للغرب
6 آذار 2024
إنذار السنوار النهائي في رسالته... نتنياهو على حافة كش ملك
إنذار السنوار النهائي في رسالته... نتنياهو على حافة كش ملك
6 آذار 2024
هل يتآكل الدعم الدولي لكيان الاحتلال ويستجيب المجتمع الدولي لفرض عقوبات على الكيان الغاصب
هل يتآكل الدعم الدولي لكيان الاحتلال ويستجيب المجتمع الدولي لفرض عقوبات على الكيان الغاصب
6 آذار 2024
قتل أطفال غزة جوعاً.. يعيد للأذهان الجرائم ضد الأطفال في الهولوكوست
قتل أطفال غزة جوعاً.. يعيد للأذهان الجرائم ضد الأطفال في الهولوكوست
6 آذار 2024
عذراً أهل غزة..العالم يأسف لجريمة قتلكم في صف انتظار الطحين
عذراً أهل غزة..العالم يأسف لجريمة قتلكم في صف انتظار الطحين
6 آذار 2024
بسبب تعنت أثيوبيا... مصر توقف مشاركتها بمفاوضات سد النهضة
بسبب تعنت أثيوبيا... مصر توقف مشاركتها بمفاوضات سد النهضة
6 آذار 2024
استقبال غزة المختلف لشهر رمضان المبارك
استقبال غزة المختلف لشهر رمضان المبارك
6 آذار 2024
رمضان الكريم على الأبواب.. من حق غزة أن تفرح
رمضان الكريم على الأبواب.. من حق غزة أن تفرح
6 آذار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الزيارة الثالثة للمبعوث الأمريكي إلى لبنان بعد حرب غزة...ماذا يريد هوكشتاين في بيروت؟
وقف إطلاق النار في غزة.. لماذ تمنع تل أبيب ذلك؟
المطلب الفلسطيني وآفاق مفاوضات باريس في ظل حرب غزة
إنذار السنوار النهائي في رسالته... نتنياهو على حافة كش ملك