الكرملين: ماكرون يزيد من "ضلوع" فرنسا في النزاع في أوكرانيا

وشدد ماكرون مذاك على تصريحاته التي شكّلت صدمة لكثيرين في أوروبا ومثلت تحوّلا كبيرا في خطاب باريس في وقت تواجه أوكرانيا صعوبات ميدانية.



واوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف "ماكرون مقتنع بنهجه القاضي بهزيمة بلادنا استراتيجيا ويواصل رفع مستوى ضلوع فرنسا المباشر" في النزاع.



واضاف أن باريس أدلت بتصريحات "متناقضة للغاية" بشأن إن كانت منفتحة على إرسال قوات إلى أوكرانيا وبأن وزارة خارجيتها قللت مذاك من أهمية المقترح.



وأكد ماكرون أنه "يدافع تماما" عن تصريحاته المثيرة للجدل وحض حلفاء كييف على عدم التصرف بشكل "جبان" في دعم معركة أوكرانيا بمواجهة روسيا.



والتقى قادة أبرز الأحزاب السياسية في فرنسا الخميس مع سعيه للتأكيد على أهمية زيادة الدعم لأوكرانيا قبيل الانتخابات الأوروبية المرتقبة هذا الصيف.