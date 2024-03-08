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الجمعة 8 آذار 2024 ساعة 08:17

بريطانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بـ10 آلاف مسيّرة من أحدث طراز

بريطانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بـ10 آلاف مسيّرة من أحدث طراز
وقال شابس: "إنني أعزز التزامنا بتسليح أوكرانيا بأحدث الطائرات المسيرة، التي يتم توفيرها مباشرة من شركات الدفاع الرائدة في بريطانيا، مباشرة من أرض المصنع إلى خط المواجهة". كما نقلت قناة "سكاي نيوز".

وذكرت القناة أن الدفعة الأخيرة من الطائرات المسيّرة البريطانية لأوكرانيا تتكون بشكل أساسي من طائرات مسيرة من طراز FPV، بالإضافة إلى الآلاف من الطائرات المسيرة الهجومية المخصصة للمراقبة والطائرات المسيرة البحرية.

وتمثل هذه الخطوة استثمارا إضافيا بقيمة 125 مليون جنيه إسترليني (160 مليون دولار) بالإضافة إلى حزمة الطائرات المسيرة البالغة 200 مليون جنيه إسترليني (254 مليون دولار) التي أعلن عنها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في يناير.
رقم : 1121137
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