مالي والنيجر وبوركينا فاسو تعلن تشكيل قوة عسكرية مشتركة

وقال بارمو، في بيان صدر الأربعاء بعد اجتماع مع نظيريه من بوركينا فاسو ومالي، إن القوة الجديدة ستطلق عملها في أقرب وقت ممكن لمواجهة التحديات الأمنية، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول صلاحيات القوة وحجمها.



تأتي الخطوة في إطار التعاون الوثيق بين الدول الثلاث الواقعة في منطقة الساحل الوسطى التي مزقتها موجات التمرد في غرب أفريقيا، منذ أن قطعت تعاونها العسكري مع الحلفاء القدامى، خاصة فرنسا، وشكلت اتفاق تعاون جديدا يعرف باسم تحالف دول الساحل.



وتفاقمت التحديات الأمنية في المنطقة نظرا لعمليات الجماعات المسلحة التي تنشط في المنطقة منذ نحو 10 سنوات، والتي كثفت عملياتها منذ استيلاء جيوش الدول الثلاث على السلطة في سلسلة انقلابات في الفترة ما بين 2020 و2023.