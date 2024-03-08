تونس تعتمد رسميا جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين

وقالت إن المعلومات البيومترية التي سيتم حفظها في قاعدة البيانات تكمن في البصمة والصورة الفوتوغرافية بالنسبة لجواز السفر البيومتري ويقع تخزينها لدى مصالح وزارة الداخلية وتحديدا بلإدارة المركزية للإعلامية وستتم قراءتها عبر قارئ آلي يستعمله أعوان مختصون على غرار الشرطة والديوانية والحرس.



كما لفتت إلى أن المعلومات المخزنة ليست متاحة للجميع، قائلة '' الضمانات مكفولة بقانون حماية المعطيات الشخصية وبالتزامات الوزارة المشرفة على البرنامج.. ولجنة الحقوق والحريات اقترحت هيئة متابعة لتنفيذ المشروعين وننتظر مصادقة رئيس الجمهورية عليهما وصدورهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية..''



وصادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المنعقدة الأربعاء 6 مارس 2024 على كلّ من مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية، عدد 56/ 2023 بــرمّته بـ 107 نعم، 04 إحتفاظ و03 رفض.



كما تمت المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر عدد 57/ 2023 بــرمّته 107 نعم، 02 إحتفاظ و03 رفض.