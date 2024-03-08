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الجمعة 8 آذار 2024 ساعة 09:25

ايران تحذر الكيان الصهيوني من أي مغامرة ضد أمنها ومصالحها الوطنية

ايران تحذر الكيان الصهيوني من أي مغامرة ضد أمنها ومصالحها الوطنية
وبعث أمير سعيد إيرواني، سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، يوم الخميس بالتوقيت المحلي، رسالة إلى "كازويوكي يامازاكي"، الرئيس الدوري لمجلس الأمن، و"أنتونيو غوتيريش"، أمين عام الأمم المتحدة ، رفض فيها ادعاءات واتهامات وزير خارجية الكيان الإسرائيلي واعتبرها بانها باطلة ولا اساس لها تماما.

واشار الى أن هذه الرسالة أُعدت رداً على رسالة وزير خارجية الكيان الإسرائيلي إلى رئيس مجلس الأمن واضاف: لقد حاول وزير خارجية الكيان الإسرائيلي، في رسالته، نشر معلومات كاذبة وتوجيه ادعاءات لا أساس لها من الصحة ضد جمهورية إيران الإسلامية.

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة: إن هذه الرسالة تظهر محاولة يائسة أخرى من قبل الكيان الإسرائيلي لصرف انتباه المجتمع الدولي عن الجرائم البشعة والإبادة الجماعية التي لا نهاية لها التي يمارسها هذا نظام العنصري ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال مندوب إيران في الأمم المتحدة: إن الرسالة المذكورة هي أيضا محاولة تضليلية بهدف التغطية وإضفاء الشرعية على عدوان الكيان الإسرائيلي على لبنان وانتهاكه المستمر للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن 1559 (2004) و1701 (2006) من خلال توجيه اتهامات لا أساس لها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد سفير إيران لدى الأمم المتحدة: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تحذر بشدة من أي مغامرة عسكرية أو أنشطة تخريبية للكيان الإسرائيلي في المنطقة، تحتفظ بحقها المشروع والأصيل استنادا إلى القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للرد على أي تهديد أو إجراء من قبل الكيان الإسرائيلي ضد أمن إيران ومصالحها الوطنية.

وأضاف إيرواني: تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضًا الحق الأصيل للجمهورية العربية السورية ولبنان بموجب القانون الدولي في اتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة أي تهديد أو هجوم أو أعمال عدوانية من جانب الكيان الإسرائيلي ضد سيادة واستقلال وسلامة أراضيهما.

وطلب سفير إيران لدى المنظمة الدولية من رئيس مجلس الأمن تسجيل هذه الرسالة كوثيقة في هذا المجلس وإتاحتها لأعضائه الخمسة عشر.
رقم : 1121152
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