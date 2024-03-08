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الجمعة 8 آذار 2024 ساعة 09:37

الاتحاد المغربي يندد بقصف مقر اتحاد العمال بغزة

الاتحاد المغربي يندد بقصف مقر اتحاد العمال بغزة
إثر هذا العدوان الجديد أصدر الاتحاد المغربي للشغل بيانا ندد من خلاله بإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلية، الخميس، على قصف مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة، معلنا إدانته وشجبه “هذا القصف الذي طال مقرا نقابيا، اجتماعيا ومدنيا، يتكون من خمسة طوابق، وكان يقدم خدمات عديدة للعمال الفلسطينيين بقطاع غزة، من بينها روض للأطفال وقاعات للدراسة ومرافق اجتماعية مدنية أخرى”.

وأكدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، في البيان الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، “تضامن الطبقة العاملة المغربية الدائم والقوي مع الشعب الفلسطيني الأبي، ومساندتها المطلقة لعمال فلسطين”، مجددة إدانتها القوية لـ”حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني البطل منذ 8 أكتوبر 2023، والتي خلفت إلى حد الآن أزيد من 31000 شهيد و72000 جريح وآلاف المعتقلين والمفقودين ممن لقوا حتفهم تحت الركام، وآلاف النازحين، ومعظمهم من النساء والأطفال والشيوخ العزل”.

“الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بادرت إلى مراسلة المنظمات النقابية الدولية، وعلى رأسها الاتحاد الدولي للنقابات (CSI) ببروكسيل، من أجل اتخاذ المواقف التضامنية اللازمة مع عمال وشعب فلسطين، وحشد جميع وسائل الضغط في سبيل الوقف الفوري للجريمة النكراء والأبشع في تاريخ الإنسانية التي يقترفها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، وذلك انسجاما والموقف الثابت للاتحاد المغربي للشغل من القضية الفلسطينية، وسيرا على مبادراته النضالية والتضامنية”، يورد البيان.
رقم : 1121156
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