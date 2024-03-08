سوريا..تظاهرات ضد الجولاني في جسر الشغور للمرة الأولى

ويأتي إطلاق سراح القحطاني، بعد تظاهرات شملت مناطق متعددة ضمن نطاق سيطرة الهيئة، كانت آخرها تظاهرات ليلية خرجت اليوم الخميس، في مدينة جسر الشغور، في ريف إدلب الشمالي الغربي، ضد زعيم هيئة "تحرير الشام"، أبي محمد الجولاني.



وأفاد مراسل الميادين في سوريا بأنّ المشاركين في التظاهرة، التي تُعَدّ الأولى في أكبر مدن شمالي غربي سوريا بعد إدلب، طالبوا بإسقاط حكم الجولاني وإنهاء سيطرة الهيئة على مفاصل الحياة شمالي غربي سوريا.



وخرجت تظاهرة هي الأولى ضد الجولاني في بلدة أطمة شمالي إدلب قرب الحدود السورية - التركية.



وفي السياق ذاته، كان مسلحو هيئة "تحرير الشام" قطعوا الطريق على سيدات من بلدة أرمناز، كن يتجهن إلى المشاركة في تظاهرة نسوية مركزية في بلدة كفر تخاريم في ريف إدلب، بحيث مُنِعت السيارات والحافلات من دخول البلدة، واحتجزت النساء داخلها إلى ما بعد انتهاء الموعد المحدد لبدء التظاهرة، وأجبرن على العودة.



وانتشرت دعوات متعددة في منصات التواصل الاجتماعي إلى التظاهر في كل المناطق يوم الجمعة للمطالبة بإسقاط الجولاني وجهازه الأمني. وتحدّث ناشطون عن محاولة الجولاني إسكات المتظاهرين ببعض القرارات التي لا علاقة لها بالشعارات التي رفعها المحتجون.



وكان الجولاني نفّذ، مطلع شباط/فبراير الماضي، أكبر عملية اعتقالات لقيادات أمنية وعسكرية واقتصادية في "الهيئة"، موجِّهاً إليها تهماً بـ"التخطيط لتنفيذ انقلاب عسكري يستهدفه بالتعاون مع استخباراتٍ أجنبية".



وضمن العملية، زجّ الجولاني بأكثر من 400 قائد عسكري وأمني ومالي واقتصادي في سجونٍ أمنية تابعة له، بينهم أبو ماريا القحطاني.