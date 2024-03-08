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الجمعة 8 آذار 2024 ساعة 10:27

على مشارف الانتخابات الرئاسية الروسية.. صور بوتين تزين شوارع لبنان

على مشارف الانتخابات الرئاسية الروسية.. صور بوتين تزين شوارع لبنان
وعرضت اللافتات، إلى جانب صورة الرئيس بوتين، بعضاً من أهمّ كلماته وشعاراته، وهي: "القيم الأخلاقية، العائلة، الهوية الثقافية"، و"عالم جديد مُتعدد الأقطاب"، و"التعدي على معتقدات الآخرين الدينية لا يُعتبر حرية تعبير".

وحملت اللوحات توقيع مركز "روسليفان"، وهو مكتب التعاون الروسي اللبناني الذي يواكب الأحداث الروسية ومواقف موسكو.

وقال رئيس المكتب، محمد ناصر الدين، في حديث لصحفي، إنّ الفكرة جاءت انطلاقاً من المتغيرات العالمية، ومن وجهة نظرنا، السياسة الروسية تنعكس على السياسة الخارجية، فأقوال الرئيس بوتين التي يُرددها تُشكّل مساراً بالسياسة الروسية والعالمية بشكلٍ موازٍ".

وتابع أنّ "قضية الحفاظ على القيم والأخلاق والأسرة التي هي تُشكل المسار الطبيعي للحياة وجاءت أساساً للبشرية من الخالق، أي ذكر وأنثى، عائلة، وغيرها من القيم الأخلاقية والإنسانية، في حين أنّ المسار الغربي الذي ينطلق بحجة الديمقراطية والحريات وحرية الرأي وصل إلى تدمير الأسرة وتشريع المثلية الجنسية وانعدام القيم الإنسانية والأخلاقية".

وأضاف أنّ الرئيس بوتين طرح "أخوّة الشعوب"، وسابقاً في حقبة الاتحاد السوفياتي كانت روسيا تدعى "صديقة الشعوب" كونها كانت تُساعد الشعوب على التحرر من الإمبريالية، والآن طرح الرئيس خلال المؤتمر الشبابي الذي شاركت فيه 180 دولة، فكرةً جديدة وهي أخوّة الشعوب.

أما عن شعار "عالم جديد متعدد الأقطاب"، قال ناصر الدين إنّ المبدأ القائم على أنّ الأحادية القطبية جعلت دول الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة تُمارس هيمنتها على دول العالم بالترهيب، إن كان عن طريق العنف بشنّ الحروب أو بالحصار الاقتصادي أو بالدبلوماسية، لذلك بوتين طرح "العالم الجديد" وهذا يعني أن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء.

ودعا ناصر الدين المواطنين الروس أن "يُجددوا الثقة بالرئيس بوتين الذي أعاد لروسيا مجدها ويحافظ عليها ويُدافع عنها، وفي الوقت عينه نقول للبنانيين وللجالية الروسية في الخارج إننا ضد المظلومية التي تحدث في العالم، ونحن رأينا روسيا وتأييدها للشعوب المظلومة على سبيل المثال في أفريقيا وأميركا اللاتينية".

وتربط لبنان بروسيا علاقات قوية، فبالإضافة إلى أنّ العديد من اللبنانيين يفضلون خيارات الدراسة الجامعية في روسيا، وتربط العديد منهم علاقات عائلية ومصاهرة، تعدّ روسيا من الدول الداعمة لحق لبنان في الدفاع عن أرضه أمام الاعتداءات الإسرائيلية،  وتدعم حقّه في المقاومة، وحقّه في الاستفادة من ثرواته الطبيعية، كما قدّمت أكثر من مرة مساعدات إنسانية واقتصادية وعروضاً لمساعدات عسكرية إلى لبنان وجيشه.

وفي 25 شباط/ فبراير الماضي، أجرت روسيا التصويت المُبكّر للانتخابات الرئاسية الروسية في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها والواقعة في منطقة الشرق الأقصى الروسي.

 يُشار إلى أنّ مجلس الفدرالية الروسي، قرر عقد الانتخابات الرئاسية في 17 آذار/ مارس 2024، كما قررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت 3 أيام أي في 15 و16 و17 آذار/ مارس القادم، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية في روسيا تستمر ثلاثة أيام.
رقم : 1121159
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