الاحتلال الأمريكي والاقتصاد السوري .. الدور والأهداف*

ولا يخفى أن تدخل أمريكا لدعم الإرهاب في سورية تحت عناوين نشر الديمقراطية وحماية حقوق الانسان ليس جديداً، فإسقاط الدولة السورية مشروع قديم متجدد في حسابات الصهيونية العالمية المستقوية بالذراع العسكرية الأمريكية، وليس بعيداً دعم الاخوان المسلمين في ثمانينيات القرن الماضي و تالياً دعم سلالات الإرهاب التي فرضت على الأرض السورية من رحم الاستخبارات الامريكية ومن كان يدعمها في الغرف السوداء، وكان المأمول أن تسقط هذه السلالات الدولة السورية في غضون أشهر معدودات، لكن هذه الحسابات سقطت، فجاءت خطة الخنق الاقتصادي لتكون الوسيلة الناعمة لتحقيق ذلك الهدف الذي لم يتحقق بالطرق الصلدة.



وعلى الرغم من أن العقوبات على سورية أقوم بكثير من كذبة الربيع العربي فقد فعّلت الادارات الامريكية هذه العقوبات تحت عناوين عديدة وبمسوغات واهية، وآخر هذه العناوين قانون قيصر الذي سبق بإنهاك سورية اقتصادياً عبر اطلاق يد داعش للهيمنة على موارد سورية الأساسيه (النفط والقمح) حيث تغاضت أمريكا متعمدة عن تمدد داعش جغرافياً بين سورية والعراق وتحديداً في الجغرافيا النفطية للبلدين وهو ما مكّن داعش من بناء قوته العسكرية وسلطته الإرهابية ليكون لهذه السيطرة التبرير للتدخل العسكري الأمريكي تحت أكذوبة محاربة الارهاب، إذ أن كل ما حصل هو تسليم الوكيل المواقع للأصيل فجرى بناء القواعد العسكرية الامريكية حول حقول النفط وأماكن زراعة القمح وذلك بهدف إحكام الحصار على الدولة السورية عبر حرمانها من المواد الطبيعية التي كانت في مرحلة ما قبل الحرب على سورية من موارد التصدير.



وتتحدث الارقام عن حجم المنهوب من النفط السوري والذي يذهب عبر الصهاريج المحمية بالطيران الحربي الأمريكي إلى شمال العراق ثم إلى ميناء جيهان التركي ليُشحن من هناك بمباركة وعلم أنقرة إلى الكيان الصهيوني، يضاف إلى ذلك تعمّد إحراق المحاصيل الزراعية بالبالونات الحرارية التي يقذفها الطيران الامريكي حيث شهدت مرحلة وجود القوات الامريكية في الجزيرة السورية حرائق لم تعرف على امتداد تاريخ المنطقة.



ولأن الإدارات الامريكية المتعاقبة عملت وتعمل على احتواء محور المقاومة، فإن وجودها العسكري ولا سيما في قاعدة التنف يرمي إلى منع قيام أي شراكة اقتصادية بين سورية والعراق وذلك من خلال الشراكة المباشرة مع تنظيم داعش الذي يعمل في شمال منطقة ال 55 كم وكذلك مع ما يسمى بجيش سوريا الحرة حيث توفر أمريكا الأمن الكامل لخلايا داعش وتنسق بين هذه الخلايا وجيش سوريا الحرة بهدف زعزعة الاستقرار في البادية السورية ومن ثم تعطيل المشاريع المشتركة المطروحة بين سورية والعراق مثل (إعاده تشغيل خط كركوك_بانياس لنقل النفط) والذي اذا ما تم تشغيله بالوضع الحالي فمن الممكن ان يتعرض للتخريب، وكذلك مشروع الربط السككي الذي يمكن أن يدعم عملية النقل البري جنباً الى جنب مع مشروع القناة الجافة الذي طرحه العراق بمشاركة سورية لتنفيذ طريق بري يربط ميناء البصرة العراقي بالموانئ السورية وعلى هذا الاساس فإن البقاء الامريكي في جملة القواعد العسكرية ولا سيما التنف يهدف إلى إحكام الحصار الاقتصادي على سورية وحماية أمن الكيان الصهيوني عبر محاولة قطع طريق (دمشق_بغداد) بين طرفيه (طهران_بيروت) ما يحقق حرمان المقاومة اللبنانية من الدعم الإيراني من جهة ويحرم دمشق من أكبر الأسواق لتصريف منتجاتها الصناعية وتحقيق التكامل الاقتصادي بين سورية والعراق هذا إلى جانب الاستثمار في داعش واخواتها لتعميق هذا الحصار عبر تحويل البادية السورية إلى بيئة غير آمنة لتنفيذ أي مشاريع مستقبلية بين البلدين، وهو ما يفسر الحرص الأمريكي على منع الجيش العربي السوري من استكمال مهمته الوطنية لتحرير ما تبقى من الارض السورية والوصول الى جغرافية الموارد الاساسية المتمثلة في حقول النفط وسهول القمح في شرق الفرات.