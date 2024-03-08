الرئيس الإيراني يفتتح عدة مشاريع في محافظة خوزستان

وهذه هي الزيارة الثامنة لرئیس الجمهوریة إلى هذه المحافظة، منذ تولیه زمام الأمور ومن المقرر أن يفتتح رئيس الجمهوریة خلال هذه الزيارة العديد من المشاريع الاقتصادية والإنمائية، کما يلتقي أهالي بعض مدن المحافظة.



ویعتبر تشغیل المشروع الكبير لحقول النفط بغرب كارون والحضور في مجمع "باك جوب" الصناعي في خوزستان، وتفقد الإجراءات المتخذة في مجال زراعة الأخشاب وخطة الزراعة وصناعة الألواح المضغوطة ودراسة عملية تنفيذ قرارات الزیارات السابقة المتعلقة بهذا المجال وخاصة في مجال مياه الشرب والزراعة ومصنع أكسيد المغنسيوم وإنشاء الدفيئات الزراعية وتشغيل مصنع "زمزم" للصلب ومشاريع الصلب في القطاع الخاص، من أهداف رئیس الجمهوریة لزیارته إلى خوزستان.