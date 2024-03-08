اعتداء على مصلين في باب الأسباط بالقدس المحتلة وإعقال اثنين منهم

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتدت على المصلين، واعتقلت اثنين منهم عند باب الأسباط بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح، لمنعهما من الدخول إلى الأقصى، واقتادتهما إلى مركز القشلة بالبلدة القديمة، بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية.



وقال مراسل "وكاة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، إن قوات الاحتلال فرضت قيودا وإجراءات عسكرية مشددة عند بوابات المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة، واعتدت على الوافدين ونكلت بهم وفتشتهم.



وأدى مجموعة من الشبان صلاة الجمعة في حي رأس العمود المجاور للبلدة القديمة، بسبب منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.



وكانت قوات الاحتلال قد كثفت من تواجدها منذ ساعات الصباح عند مداخل البلدة القديمة من القدس، بما فيها المسجد الأقصى ومحيط أبوابه، ونصبت البوابات الحديدية.