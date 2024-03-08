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الجمعة 8 آذار 2024 ساعة 14:40

عيد المرأة بغزة ملطخ بالدماء!

عيد المرأة بغزة ملطخ بالدماء!
وقال بيان صدر عن "الإعلامي الحكومي"، بالتزامن مع حلول اليوم العالمي للمرأة، والذي يوافق 8 مارس/آذار من كل عام، أن "هذا اليوم العالمي يأتي على المرأة الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة ليكون مثالاً حقيقياً لإذلال المرأة وقتلها وإطلاق النار عليها وتعذيبها، وإجبارها على النزوح، وليس رفع شأنها وتكريمها".

وتزامن هذا اليوم العالمي في 2024، مع مرور أكثر من 5 أشهر على حرب شرسة يشنها الاحتلال  ضد قطاع غزة".

كما أشار بيان الصحة في غزة إلى أن "حرب الإبادة الجماعية تسببت في مقتل 8900 امرأة فلسطينية، وإصابة أكثر من 23 ألفاً، وبات هناك 2100 مفقودة مصيرها مجهول، وأكثر من نصف مليون نازحة".

وكشف أن حرب الاحتلال الإسرائيلي الوحشية ضد القطاع الفلسطيني نتج عنها حتى الآن وجود "60 ألف سيدة حامل تعيش حياة قاسية وبالغة الصعوبة، تفتقد خلالها أبسط متطلبات الرعاية الصحية والطبية، ومنهن المئات اللواتي فقدن أبناءهن أو مواليدهن أو أجنتهن الذين في أحشائهن نتيجة القصف والخوف والقتل الإسرائيلي".

وفي ختام البيان، وجه "الإعلامي الحكومي" في غزة تحية للمرأة الفلسطينية بمناسبة يوم المرأة العالمي، ولفت إلى "صمودها في ظل ظروف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال".

وشدد على أن المرأة الفلسطينية "مثال ورمز للصمود والعزيمة، فهي تشارك جنباً إلى جنب مع الرجل في مختلف مجالات الحياة، وتُقدم تضحيات جسام في سبيل نيل حقوقها وحقوق شعبها وأبنائها".

بدورها قالت "الأونروا" في بيان صدر بالتزامن مع حلول اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس/آذار إنه في هذا اليوم "تستمر النساء في غزة في تحمل عواقب هذه الحرب الوحشية، حيث قُتل ما لا يقل عن 9000 امرأة، ولا يزال العديد منهن تحت الأنقاض".

وأوضحت أنه "في المتوسط، تُقتل 63 امرأة يومياً في غزة، بينهن 37 أماً تفارق عائلاتها وراءها".
رقم : 1121192
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