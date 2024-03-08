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الجمعة 8 آذار 2024 ساعة 15:39

اللواء سلامي: خوزستان جامعة صمود ايران والامة الاسلامية

اللواء سلامي: خوزستان جامعة صمود ايران والامة الاسلامية
وأشار اللواء سلامي، في كملته خلال مؤتمر احياء ذكرى 24 ألف شهيد في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران، إلى الدور المميز والحاسم للمحافظة في خلق الشعور والادراك لمقاومة لا نهاية لها، وقال: ان مجد كل أرض يعرف بتاريخها وأحداثها، وبشخصياتها وأبطالها؛ إن هوية كل مجتمع وأمة تعتمد على النجوم الساطعة التي تنير سماء تلك الأرض وعلى الأحداث المؤثرة التي تشكل التاريخ، ومن هذا المنطلق فإن خوزستان أرض غنية وجميلة ورائعة للغاية.

وأضاف: "اسم خوزستان في كتاب المقاومة الكبرى للشعب الإيراني اسم مميز بلا بديل وربما غير قابل للتكرار".

وأشار إلى تصريحات قائد الثورة خلال لقائه مع منظمي مؤتمر شهداء خوزستان الرابع والعشرين، وأضاف: ان كلمات سماحة قائد الثورة كانت وصفا كاملا لمميزات خوزستان الرائعة والمتميزة والدور الممتاز والحاسم لهذه الأرض في خلق المشاعر والإدراك والفهم لمقاومة لا نهاية لها.

ووصف اللواء سلامي، خوزستان بانها جامعة صمود الشعب الايراني والامة الاسلامية، وأضاف: خوزستان أرض مورس فيها منطق المقاومة والوقوف في وجه العدو ودُفنت فيها سياسات الاستكبار.
رقم : 1121199
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