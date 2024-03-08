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الجمعة 8 آذار 2024 ساعة 15:54

خطيب جمعة طهران: شعبنا وجه ضربة قاسية للأعداء بمشاركته الانتخابية

خطيب جمعة طهران: شعبنا وجه ضربة قاسية للأعداء بمشاركته الانتخابية
واضاف "حجة الاسلام خاتمي" في خطبة الجمعة اليوم، أشكر الشعب الإيراني على مشاركته الملحمية والهادفة في الانتخابات.

وأضاف: لم تكن لدينا أية مشاكل على الصعيد الأمني وأجریت الانتخابات في أجواء آمنة تماما.

ووصف مشاركة الشعب في الانتخابات بأنها الجهاد والبيعة للإمام الخميني (رض) والشهداء، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وأكد: لقد صوت الشعب بنعم مرة أخرى للجمهورية الإسلامية من خلال مشاركتهم في الانتخابات.

وقال عن الجرائم التي يرتكبها الکیان الصهيوني في غزة: تم عرض لوحتين في غزة موضحا أن قتل الأطفال النساء وارتکاب الجرائم وتدمير أراضي غزة على يد الکیان الصهیوني وداعميه على رأسهم أمريكا هو اللوحة الأولى.

ولوحة أخرى تمثل ذروة مقاومة وصمود أهل غزة؛ لو أراد أهل غزة خلع الحجاب لساندهم العالم، ولكن هذه حرب الإيمان والكفر، والمجرمون يريدون تقویة الكفر وأؤكد لأهل غزة أنكم ستنتصرون وبتوفيق الله سیزول الکیان الصهیوني وداعميهم.
رقم : 1121202
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