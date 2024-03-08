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الجمعة 8 آذار 2024 ساعة 18:41

العاصمة اليمنية تشهد طوفانا بشريا بمسيرة "انتصارا لغزة عملياتنا متصاعدة"

العاصمة اليمنية تشهد طوفانا بشريا بمسيرة "انتصارا لغزة عملياتنا متصاعدة"
التظاهرات اليمنية الداعمة لصمود غزة وانتصاراً للشعب الفلسطيني تتواصل في عدة محافظات يمنية للأسبوع 22، وبيان المسيرات المليونية اليوم، يبارك تصعيد العمليات النوعية ضد الاحتلال الإسرائيلي في جبهات اليمن ولبنان والعراق.

بارك بيان المسيرات المليونية في صنعاء وعدة محافظات يمنية تحت شعار  "انتصاراً لغزة ضرباتنا متصاعدة"، اليوم الجمعة، تصعيد العمليات النوعية ضد الاحتلال الإسرائيلي في جميع الجبهات الجهادية في اليمن ولبنان والعراق. 

وحذّر البيان  من "استخدام المساعدات الإنسانية من قبل العدو الصهيو-الأميركي كطُعم واضح لقتل أبناء الشعب الفلسطيني". 

كما أشاد البيان "بالمواقف المشرفة والإنسانية لبعض قادة دول العالم"، و"اتخاذهم خطوات إيجابية مؤثرة ورافضة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي الوحشية".

بيان المسيرات المليونية في اليمن بارك أيضاً العمليات النوعية للقوات المسلحة اليمنية، عبر استهداف السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية.

ودعا البيان "شعوب أمتنا وأحرار العالم مع قدوم شهر رمضان إلى تفعيل سلاح المقاطعة الكاملة للبضائع الأميركية والإسرائيلية والشركات الداعمة لها".

وخرجت تظاهرات حاشدة في اليمن، صباح اليوم الجمعة أيضاً، تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وتنديداً باستمرار مجازر الإبادة الإسرائيلية بحق أهالي قطاع غزّة.

وخرج اليمنيون في محافظات صعدة ورَيْمَة ومأرب في أكثر من ميدان وساحة، وذلك، للأسبوع 22 على التوالي نصرةً للشعب الفلسطيني ومقاومته في غزّة".

ورفع المتظاهرون رايات الحرية والأعلام الفلسطينية واليمنية، مرددين هتافات منها (أمتنا يا أمتنا.. الأقصى في ذمتنا)، (لا تراجع لا خذلان)، (ضرباتنا متصاعدة.. صنعاء وغزة واحدة) وغيرها من الشعارات.

وكان قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، أكّد أمس الخميس، أنّ "التظاهرات والمسيرات والفعاليات الداعمة لغزّة تتكامل مع العمليات العسكرية، وتحمل أهميةً قصوى".

هذا وتواصل القوات المسلحة اليمنية، عملياتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، مستهدفةً السفن الإسرائيلية، وتلك المتوجّهة إلى موانئ الاحتلال، دعماً لغزّة، ومستهدفةً أيضاً السفن الأميركية والبريطانية رداً على عدوانهما المتكرّر على اليمن.
رقم : 1121220
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