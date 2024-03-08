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الجمعة 8 آذار 2024 ساعة 19:36

كنعاني: يوم المرأة العالمي لهذا العام يتعلق بالنساء والأمهات الفلسطينيات

كنعاني: يوم المرأة العالمي لهذا العام يتعلق بالنساء والأمهات الفلسطينيات
وكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية عبر حسابه على موقع ايكس: "يوم 8 مارس.. اليوم العالمي للمرأة.. لا ينبغي أن يكون فرصة للتصريحات السخيفة والمهينة لبعض الكاذبين المدعين بدعم حقوق المرأة، الذين ينظرون إلى المرأة كأداة، وقد تركوا سجلاً أسود من انتهاك حقوقها الإنسانية والثقافية والاجتماعية".

وأضاف: "إن النهج المنافق لهؤلاء المطالبين الكاذبين، الذين أغمضوا أعينهم عن القتل الوحشي لآلاف النساء والأطفال الأبرياء في فلسطين ويواصلون دعم النظام الإرهابي الذي يقتل النساء والأطفال بوحشية، قد انكشفت للعالم أجمع".

وشدد ناصر كنعاني على أن يوم المرأة العالمي هذا العام هو يتعلق بالنساء والأمهات والفتيات الفلسطينيات الأبرياء الشجعان ويجب أن يتحول هذا اليوم إلى فرصة للإدانة العالمية للكيان الإسرائيلي الوحشي".

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: "إن طرد الكيان الصهيوني الغاصب من لجنة وضع المرأة بسبب قتل آلاف النساء وارتكابه جرائم ضد الإنسانية والتجويع المنظم للسكان المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، والتسبب في معاناة نفسية وعاطفية شديدة للأمهات هو مطلب عالمي".
رقم : 1121225
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