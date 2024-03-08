رئيسة المفوضية الأوروبية: نأمل أن يُفتح الممر البحري للمساعدات الإنسانية من قبرص إلى غزة الأحد

وذكرت فون دير لايين، بعد زيارة لميناء مدينة لارنكا بجنوب قبرص على بعد 380 كيلومترًا تقريبًا من غزة، الى أننا "نحن قريبون جدًا من فتح هذا الممر، ونأمل أن يحدث ذلك هذا الأحد".



وأشارت إلى أن "الإمارات العربية المتحدة ساعدت في تنشيط الممر من خلال تأمين الدفعة الأولى من العديد من شحنات البضائع إلى سكان غزة"، موضحةً أن "العملية التجريبية ستجرى بالشراكة مع منظمة "وولرد سنترال كيتشن" الأميركية غير الربحية التي توفّر وجبات خلال الأزمات الإنسانية والكوارث الوطنية".



وكان مسؤولون أميركيون قالوا إن المساعدات المعنية ستغادر من مدينة لارنكا في قبرص، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي الأقرب جغرافيا إلى غزة.